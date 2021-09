Microsoft Edge 93 è disponibile: raggruppamento delle schede e novità design su Windows 11

Da diversi giorni è noto e ufficiale che Windows 11 verrà rilasciato il 5 ottobre e, in vista del suo lancio, Microsoft sta progressivamente aggiornando le sue applicazioni. Tra le ultime a ricevere gli update c’è il browser Microsoft Edge aggiornatosi alla versione stabile numero 93, con nuovo design Fluent per i menu e feature inedite.

Grazie all’ultimo rapporto di Windows Latest possiamo analizzare nel dettaglio tutte le novità introdotte, a partire dall’abilitazione del raggruppamento delle schede, già disponibile da Google Chrome versione 93 e dal funzionamento alquanto semplice: basta cliccare con il tasto destro del mouse su una scheda e poi su “Aggiungi scheda al nuovo gruppo”, scegliendo quindi nome del gruppo e colore. Così facendo, la navigazione verrà semplificata ulteriormente.

Altra novità riguarda la visualizzazione dei video in modalità picture-in-picture tramite una nuova barra degli strumenti che apparirà passando semplicemente con il mouse sopra la schermata video, a patto che supporti tale feature.

Ma anche il design in toto di Microsoft Edge si è avvicinato di più a Windows 11: recandosi sulla pagina Edge://Flags tramite la barra degli indirizzi e cercando “Windows 11” è possibile trovare la voce “Enable Windows 11 Visual Updates” e, abilitandola e riavviando Edge, sarà possibile iniziare a notare piccole differenze importanti nel design, ovviamente se si usa il browser su Windows 11.

Tra le novità esclusive a Windows 11 c’è l’effetto Mica, il quale applica automaticamente il colore dello sfondo del desktop alla finestra attiva. L’immagine in copertina a questa notizia permette di vedere l’effetto in azione: premendo con il tasto destro del mouse sulla pagina Web d’interesse o aprendo il menu a comparsa in alto a destra, Microsoft Edge aprirà i menu pop-up con un lieve effetto di trasparenza che lascia intravedere le tonalità sottostanti. Questa, ovviamente, è solo uno degli elementi estetici che giungerà su Edge con Windows 11; tenete gli occhi aperti per notare tutte le differenze in futuro!

Sempre parlando di Windows 11, nella giornata odierna abbiamo visto come attivando la modalità scura verranno riprodotti suoni rilassanti.