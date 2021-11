Microsoft Edge si aggiorna: arriva l'integrazione con Office, ma c'è una brutta sorpresa

Microsoft Edge è sbarcato su Linux ad inizio novembre, ma ciò non significa che gli aggiornamenti del browser di Windows 11 si siano presi una pausa. Al contrario, Microsoft sta per rilasciare diverse nuove funzionalità per Edge con l'aggiornamento del browser a Edge Canary, già disponibile per gli utenti beta.

Il web engine di Redmond ha guadagnato molta popolarità negli ultimi mesi, superando persino Firefox e attestandosi saldamente dietro Chrome come browser più utilizzato dagli utenti. Intanto, Microsoft sta testando una feature di integrazione di Edge con Office, che permette agli utenti Office 365 di accedere a Word, Excel e Powerpoint online in qualsiasi momento e da ogni pagina del browser.

Come potete vedere nell'immagine in calce, nel menu a tendina che appare cliccando con il tasto destro sulle pagine web è comparsa l'opzione "New Office tab", che permette agli utenti di creare immediatamente un nuovo documento di Word, un foglio di Excel o una presentazione di PowerPoint senza dover accedere al proprio spazio su Office.com o su OneDrive. L'opzione, poi, non può essere eliminata dal menu di Edge.

Microsoft ha anche implementato su Edge una funzione simile alle pubblicità mirate per l'utente di Google, che permetterà a chi utilizza il motore di ricerca di ricevere consigli su prodotti, app, giochi e persino notizie da leggere solo aprendo una nuova pagina sul browser. Inoltre, la feature sembra raccogliere i risultati delle ricerche effettuate su Bing per migliorare il motore di ricerca e le pubblicità mirate per gli utenti. Questa funzione, tuttavia, può essere facilmente disabilitata evitando di accettare un pop-up del browser.

Infine, sempre tra le novità relative ad Edge, l'ultima Build di Windows 11 per il programma Insider porta con sé un cambiamento che non è stato affatto gradito da alcuni utenti, ovvero il blocco di app di reindirizzamento dei link come Edge Deflector. Da anni, infatti, Microsoft forza gli utenti di Windows ad utilizzare Edge per aprire alcune pagine web, come quelle dell'assistenza online per il PC: per fare ciò, l'azienda di Redmond usa il protocollo "microsoft-edge://", che apre le pagine web su Edge a prescindere dal browser predefinito impostato dall'utente.

Per aggirare questo problema, alcuni sviluppatori hanno creato Edge Deflector, un'app che lavora in background e modifica il protocollo "microsoft-edge://" in modo da aprire le pagine web nel browser predefinito scelto dall'utente. Con l'ultima versione beta di Windows 11, tuttavia, Edge Deflector e gli altri programmi che svolgono la stessa funzione sembrano non funzionare più, poiché Microsoft ha reso impossibile la modifica del proprio protocollo di ricerca senza intaccare i file di sistema di Windows 11.