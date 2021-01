Microsoft Edge si aggiorna con diverse novità, tra cui temi di Halo e Ori

Microsoft sta continuando a lavorare per rendere più "attraente" il browser Microsoft Edge. L'ultimo aggiornamento porta con sé sia delle novità estetiche che delle funzionalità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser e come si può vedere in un apposito video pubblicato dalla stessa Microsoft, il browser dell'azienda di Redmond si arricchisce, mediante la nuova versione, di nuovi temi. Più precisamente, l'utente può scegliere tra decine di possibilità.

Tra l'altro, ce ne sono diversi dedicati al mondo dei videogiochi. Basti pensare a Halo, Forza Horizon, Ori and the Will of the Wisps, Grounded e Microsoft Flight Simulator. Insomma, la società di Satya Nadella ha deciso di strizzare l'occhio anche ai gamer con questa novità. Potete dare un'occhiata a tutti i temi disponibili mediante la pagina ufficiale.

Oltre a questo, l'update porta con sé anche delle rinnovate icone in stile Fluent Design, una feature legata all'ibernazione delle schede non utilizzate per un certo lasso di tempo, un nuovo password manager e la possibilità di sincronizzare cronologia e schede tra i vari dispositivi.

Insomma, Microsoft ha deciso di rinnovare il suo browser. Basterà questo per renderlo più "appetibile" anche per coloro che sono soliti utilizzare da molto tempo Google Chrome? Staremo a vedere: di certo le novità non fanno mai male.