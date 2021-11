Microsoft Edge si aggiorna e ottiene alcune feature molto richieste: quali sono?

Con lo scorso aggiornamento di Microsoft Edge, l'azienda di Redmond ha introdotto feature apprezzate dagli utenti, come l'integrazione del browser con Office, ma anche limitazioni piuttosto criticate, come il blocco di alcune app come EdgeDeflector. A pochi giorni di distanza, Microsoft ha rilasciato un nuovo update per il suo browser.

Il nuovo aggiornamento di Edge farà la felicità degli utenti laptop, poiché introduce una modalità di efficienza energetica che riduce significativamente l'utilizzo della CPU e della memoria durante la navigazione sul web, aumentando molto la durata della batteria del computer, sebbene alle spese delle performance del motore di ricerca. La feature si attiva automaticamente quando la batteria diventa scarsa, ma nelle impostazioni di Edge è possibile attivarla di default oppure decidere di tenerla disattivata a prescindere dal livello di carica del portatile.

L'ultimo aggiornamento di Edge permette poi di modificare più facilmente le proprie password in caso queste ultime siano trapelate online o per semplice precauzione. Accedendo alle impostazioni di Edge, infatti, troverete la sottosezione "password" e, accanto a ciascuna delle password salvate, l'opzione "cambia", comparsa con il nuovo update. La feature, al momento, funziona solo con specifici siti web, ma Microsoft ha promesso che verrà implementata ovunque nei prossimi mesi.

Edge, infine, ha introdotto alcune funzioni di supporto allo shopping, che per esempio includono un "price alert", che informa l'utente dei prezzi del prodotto visualizzato su vari siti web, salvando le comparazioni dei prezzi e la cronologia degli acquisti sia su PC che su Android. Per i clienti del Regno Unito, inoltre, è stata lanciata anche l'opzione "Good on You", che permette di verificare l'impatto ambientale di ogni prodotto prima di acquistarlo.