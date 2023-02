Microsoft Edge si aggiorna alla versione 110: ci sono novità importanti

Il “Progetto Phoenix” che cambierà radicalmente Microsoft Edge è ancora distante ma, nel mentre, i tecnici dell’azienda statunitense continuano a lavorare sul loro browser introducendo nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di sicurezza. A proposito, oggi Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento a Edge 110.

L’ultima iterazione del browser del gigante di Redmond include una funzionalità inedita che aiuterà molti utenti, chiamata Drop. Questa feature, per chi non lo sapesse, permetterà di effettuare il trasferimento rapido di file e note tra tutti i dispositivi su cui Edge risulta installato con lo stesso account Microsoft; in poche parole, è una versione migliorata della sincronizzazione dei dati. Sarà accessibile tramite la barra laterale di Edge dopo l’aggiornamento alla versione stabile numero 110.0.1587.41.

Altre due novità molto importanti sono i criteri ImmersiveReaderGrammarToolsEnabled e ImmersiveReaderPictureDictionaryEnabled. I nomi saranno anche lunghi, ma il loro obiettivo è molto semplice: semplificare il layout delle pagine web e migliorare l’esperienza di lettura agli utenti, grazie alle funzionalità di Grammar Tools e Picture Dictionary all'interno di Immersive Reader.

Infine, dal changelog si evince che ci sono due fix a vulnerabilità che potrebbero compromettere la sicurezza di Microsoft Edge: in un caso specifico (CVE-2023-23374) si tratta di una falla considerata “moderatamente grave” che consente l’esecuzione da remoto di codice dannoso. Teoricamente non è ancora stata sfruttata dai malintenzionati del caso, ma resta una patch essenziale. Per questo motivo, se utilizzate Microsoft Edge vi consigliamo di procedere con l’update il prima possibile.

