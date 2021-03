Microsoft Edge si aggiorna alla versione 89: arrivano Sleeping Tabs e tante altre novità

Microsoft Edge è giunto ufficialmente alla versione 89 basata su Chromium 89 sia su prodotti con sistema operativo Windows 10 che macOS. Le novità sono molte e alcune le avevamo già viste in passato, ma cogliamo questa occasione per rivederle una per una nel dettaglio.

In primis rivediamo rapidamente le “Sleeping Tabs”, introdotte ancora lo scorso dicembre nelle prime versioni di prova e ora finalmente giunte in via definitiva nel browser di casa Microsoft per ridurre il consumo eccessivo di RAM e CPU. All’aggiornamento di Edge, il sistema porrà come impostazione predefinita la sospensione delle schede inattive così da evitare l’utilizzo di risorse di sistema non necessarie.

O ancora, altrettanto importante è il boost all’avvio, feature inedita che velocizzerà fino al 41% i tempi di caricamenti dei processi di Microsoft Edge avviandone alcuni in background (sempre senza occupare troppe risorse di sistema). Segue poi l’introduzione del layout a schede verticali, progettato per facilitare agli utenti la gestione di un gran numero di schede aperte e visibili sul lato sinistro della finestra di Edge.

Tra le novità “secondarie” appaiono poi l’abilitazione del supporto al throttling intensivo, riducendo l’utilizzo delle risorse dando la priorità alla scheda attiva rispetto alle altre in background; alcune migliorie alla stampa e all’utilizzo dei documenti PDF aperti tramite Edge; un nuovo menu per le estensioni e molti altri piccoli tweak riguardo la compilazione automatica e la modalità sviluppatore.

Per ottenere questo aggiornamento non servirà fare nulla: il browser del colosso di Redmond passerà automaticamente alla versione 89 appena risulterà disponibile al sistema stesso. In alternativa è possibile verificare manualmente la disponibilità tramite Impostazioni > Informazioni.

Intanto, l’azienda starebbe completando il processo di rinnovamento di Edge dalla versione Legacy a Chromium, con l’obiettivo di disinstallare completamente la prima citata entro il 13 aprile.