Microsoft Edge, ecco l'aggiornamento che nessuno ha chiesto: arrivano Solitario e Mahjong

Gli ultimi aggiornamenti di Microsoft Edge sono stati piuttosto ambigui, talvolta amati e talvolta odiati dagli utenti del browser e di Windows 11 in generale. Per esempio, l'aggiornamento di novembre del browser ha bloccato app come Edge Deflector, ma al contempo ha portato con sé l'integrazione di Edge con Microsoft Office.

Lo stesso discorso vale per l'ultimo aggiornamento di Edge, che ha migliorato la gestione delle password ma che al contempo ha introdotto una funzione relativa allo shopping che non è affatto piaciuta agli utenti del browser.

Oggi, invece, Microsoft Edge ha accolto il nuovo pannello "Games", che comprende una serie di videogiochi giocabili direttamente dal browser: la feature, che probabilmente non verrà molto utilizzata dai videogiocatori più accaniti, è pensata per chi utilizza spesso i browser game e per chi è alla ricerca di un passatempo per sfuggire alla noia delle ricerche sul web.

Il Game Panel di Edge, comunque, non è stato nemmeno ottimizzato per i giochi, poiché non apporta cambiamenti al resto del browser per migliorare le performance in-game durante le partite: visto il tipo di giochi proposti dalla feature, che comprende classici come Solitario e Mahjong, probabilmente la mancata ottimizzazione non sarà un problema per chi utilizza un PC con delle buone caratteristiche tecniche, ma potrebbe risultare problematica per i possessori di dispositivi piuttosto antiquati.

Il pannello "Games" è disattivato di default su Microsoft Edge, e può essere attivato dalle impostazioni del browser: una volta attivato, esso comparirà come un box laterale cliccabile in ogni momento sull'app di Edge. Infine, tra i giochi disponibili ve ne sono alcuni a pagamento, accessibili solo tramite MSN Games.

Nella più recente Build di Edge Canary per Windows 11, comunque, Microsoft ha anche integrato la funzione "follow" mutuata dai feed RSS sulla falsariga di quanto già fatto da Google per Chrome: in questo modo, gli utenti potranno accedere ad una selezione di articoli e post pubblicati online dai siti che essi seguono tramite il browser. La feature non si sostituirà però a Microsoft News, il sistema di gestione delle notizie di Microsoft basato interamente sugli algoritmi e duramente criticato da alcuni utenti.