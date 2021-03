Microsoft Edge, aggiornamento importante in arrivo per Sleeping Tabs e schede verticali

Microsoft Edge basato su Chromium dopo il lancio della versione 89, l’introduzione di Sleeping Tabs e altre novità si sta aggiornando sempre più frequentemente per aggiustare le funzionalità principali e diventare sempre più competitivo nel mercato dei browser. Le ultime novità riguardano proprio le “schede dormienti” e quelle verticali.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, il colosso di Redmond starebbe lavorando per risolvere alcune delle carenze principali di entrambe le feature: per quanto riguarda le schede verticali, che eliminano la tradizionale striscia di schede utilizzata da tutti i browser, Microsoft intende aggiungere un pulsante che consente agli utenti di accedere all'interfaccia utente e passare da un layout all'altro, con la possibilità di supportare il ridimensionamento semplicemente espandendo o rimpicciolendo con un clic del mouse. Questa novità attualmente è ancora in fase di sviluppo, eppure è possibile testarla scaricando le build Canary, Dev o Beta.

Per quanto riguarda le schede dormienti, introdotte sempre con la versione 89 di Edge e che permettono a una scheda inattiva di andare in sospensione e scurirsi o sbiadirsi, Microsoft starebbe testando un flag sperimentale per disattivare quest’ultima animazione e quella di ricarica, rendendo più rapida la transizione da scheda dormiente ad attiva. Questo ridurrebbe ulteriormente il consumo di dati e risorse di CPU e RAM da parte del browser.

Quando arriveranno tutte queste novità? Essendo ancora in fase di test ed essendoci anche diversi bug da risolvere, tra cui il problema allo Startup Boost, è probabile che questi piccoli fix arrivino tra qualche settimana. Ricordiamo, infine, che a partire dalla versione 94 di Edge attesa per il rilascio a settembre 2021 gli sviluppatori di casa Microsoft lavoreranno molto più intensamente per rilasciare update più frequenti.