Microsoft Edge: il nuovo aggiornamento integra una bizzarra chat con.. sé stessi

Con l'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge, la casa di Redmond ha rimosso dal browser il suo lunghissimo menù contestuale, sostituendolo con uno più intuitivo. Oggi, invece, pare che Microsoft abbia implementato un'altra nuova feature sul browser Edge, che potrebbe fare la felicità di molti utenti.

Stando a quanto riporta Neowin, la funzione somiglia ad un servizio di messaggistica istantanea, con la differenza che i messaggi possono essere inviati solo a sé stessi. Qualcuno potrebbe dunque domandarsi a cosa serva un'applicazione integrata così bizzarra. La risposta in questo caso è molto semplice: Microsoft ha pensato al servizio come ad una clipboard cross-device.

In altre parole, inviando un documento, un'immagine, un link o un testo su questa "chat", esso diventerà disponibile su tutti i device collegati a Edge con lo stesso account Microsoft, facilitando molto la condivisione di documenti e persino il copia-incolla tra un dispositivo e l'altro.

Pare poi che l'applicazione si baserà sullo storage di OneDrive per conservare i documenti inviati tra un device e l'altro: ciò significa che Edge potrebbe "rubare" una minima parte del vostro spazio sul cloud per garantire un trasferimento di file molto più rapido e intuitivo di quanto già non permetta di fare lo stesso OneDrive con la sincronizzazione dei documenti.

Di fatto, pare dunque che Microsoft abbia implementato la prassi di auto-inviarsi mail e messaggi su Telegram e Whatsapp contenenti file da trasferire da un dispositivo all'altro direttamente sul suo browser: la feature potrebbe risultare utilissima per molti utenti, specie per coloro che già oggi tendono ad utilizzare altre app di messaggistica come metodi per il copia-incolla e per auto-inviarsi dei file. A proposito, sapete come usare la chat con sé stessi di Whatsapp per questo stesso fine?