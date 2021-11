Microsoft Edge arriva su Linux in versione stabile: come scaricarlo

Dopo poco più di un anno di test, finalmente Microsoft ha deciso di lanciare su Linux la versione stabile del browser Edge. Grazie a questo debutto ufficiale, gli utenti interessati potranno scaricare Microsoft Edge anche nelle principali distro come Ubuntu, Debian, Fedora e tante altre.

Ricordiamo brevemente le tappe di Edge nel mondo del pinguino Tux: il browser del colosso di Redmond arrivò per la prima volta su Linux tramite il canale Dev nell’ottobre 2020. Sei mesi dopo, Microsoft lo spostò sul canale Beta per lavorare a dovere sulla compatibilità. Nel corso dell’evento Ignite di novembre 2021, la società ha dunque annunciato il suo rilascio sul canale stabile per tutti, garantendo così l’accesso generale ad aggiornamenti regolari.

Chi sta già eseguendo build di anteprima di Edge su Linux potrà installare la versione stabile tramite il comando “sudo apt install microsoft-edge-stable”. Altrimenti, il file di installazione è disponibile sul portale ufficiale Microsoft nei file .deb e .rpm. A questo punto c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra i più blasonati Google Chrome e Mozilla Firefox, e la “new-entry” Microsoft Edge.

Sempre a proposito di Microsoft Edge, a inizio settembre è divenuta disponibile la versione stabile numero 93 con diverse novità come, per esempio, l’abilitazione del raggruppamento delle schede e la visualizzazione dei video in modalità picture-in-picture.