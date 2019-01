Microsoft Edge: arriva il NewsGuard, parte la lotta alle fake news

Microsoft ha annunciato il lancio di un importante aggiornamento per il proprio browser Microsoft Edge, attraverso cui mira a combattere la diffusione di fake news e disinformazione. Il colosso di Redmond infatti ha iniziato l'implementazione di una nuova interessante funzione, battezzata NewsGuard.

La feature è stata implementata da poco sulla versione mobile del browser, e come leggiamo nella descrizione ufficiale "usa il giornalismo per combattere le fake news, la disinformazione e le bufale. I nostri esperti analisti, che sono anche giornalisti esperti, ricercano le notizie online per aiutare i lettori a sapere chi cerca di fare giornalismo legittimo e chi no".

La nuova funzione attualmente è disponibile solo per i beta tester di Microsoft Edge e dovrebbe essere disponibile nel giro di qualche settimana sul Google Play Store ed iOS App Store.

Si tratta senza dubbio di una funzione degna di nota: Microsoft, come altri colossi del web, hanno iniziato una vera e propria crociata contro la disinformazione e la diffusione delle fake news. E' notizia di ieri che Whatsapp ha limitato il numero massimo di contatti a cui è possibile inoltrare i messaggi a cinque, proprio per evitare la propagazione di bufale che spesso hanno fatto la loro comparsa sulla piattaforma di messaggistica, provocando falsi allarmismi.