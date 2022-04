Microsoft Edge arriva alla versione 100: novità lato sicurezza e PDF

Il lancio dell’aggiornamento a Google Chrome 100 per computer e dispositivi mobili ha portato una serie di novità interessanti per il browser di casa Big G, specialmente correzioni lato sicurezza. Attenzione, però, anche al lancio sul mercato di Microsoft Edge versione 100.

Il passaggio alla edizione a tre cifre della versione stabile di Edge è avvenuto poco dopo rispetto alla controparte del colosso di Mountain View, ma le novità implementate sono alquanto differenti: nella nuova iterazione di Edge, infatti, troviamo l'inedita capacità di Microsoft 365 Application Protocol Activations di avviare direttamente app Microsoft 365 direttamente, assieme ai miglioramenti lato sicurezza con la protezione contro una serie di vulnerabilità legate alla memoria del PC.

Al contempo, oltre alla sfera della sicurezza troviamo novità interessanti per i PDF: si tratta, per l’esattezza, di uno strumento per la visualizzazione in anteprima di PDF da Outlook ed Esplora File in sola lettura, consentendo così l’interazione rapida con allegati dal client di posta elettronica Outlook e con file PDF archiviati localmente. Tra questi sono compresi anche i PDF firmati digitalmente, semplificando così anche il processo di verifica della firma tramite browser Edge.

Infine, notiamo l’introduzione del pulsante di chiamata di Microsoft Office su Edge Canary, accessibile quindi solo nella versione sperimentale in quanto ancora in fase di test. Questa funzionalità consentirebbe, esattamente come nel caso citato inizialmente, l’accesso rapido ad applicazioni e servizi Microsoft direttamente dal browser sviluppato a Redmond.

Restando sempre dalla medesima società, giusto ieri è stata inserita nella lista delle 100 aziende più influenti al mondo secondo il TIME.