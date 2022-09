Microsoft Edge, arriva il nuovo Wallet: più sicurezza e coupon automatici sugli acquisti

Ad un mese esatto dall'arrivo della versione 104 di Microsoft Edge, la casa di Redmond ha oggi annunciato l'arrivo della nuova feature "Wallet" sul suo browser internet, che permetterà di tenere al sicuro le credenziali delle proprie carte di credito per gli acquisti online.

Come Google Chrome e Safari, anche Microsoft Edge permette di impostare una carta di credito predefinita per gli acquisti sul web, i cui dati vengono usati per il riempimento dei form di fatturazioni in rete. Con la sezione "Wallet" di Edge, tuttavia, le cose dovrebbero cambiare profondamente: la pagina, infatti, promette un'elevata sicurezza per la carta di credito, poiché l'inserimento automatico di quest'ultima nei siti web bloccherà la condivisione dei suoi dati con il form di inserimento, mettendovi al sicuro da ogni potenziale clonazione o rischio durante lo shopping in rete.

Non solo: la sezione "Wallet" opererà anche una ricerca automatica di coupon e offerte sui prodotti di vostro interesse, grazie alla feature "Sconti" di Bing, permettendovi di ottenere potenzialmente dei prezzi più bassi del normale sui vostri acquisti. Inoltre, Edge sarà in grado di applicare automaticamente sconti, coupon e altre offerte ai vostri acquisti, garantendovi un risparmio che, secondo Microsoft, potrebbe arrivare "fino a 50 Dollari l'anno".

Sfortunatamente, al momento la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti in Beta e solo su un numero limitato di device compatibili: a differenza delle altre Beta di Microsoft Edge, dunque, non vi basterà risiedere negli USA e scaricare l'ultima versione di Edge Canary per avere accesso a Wallet, ma dovrete anche sperare che il vostro dispositivo sia supportato. Probabilmente, comunque, al termine della beta il servizio sarà ampliato a tutti gli utenti Edge. Intanto, Microsoft Edge vuole diventare un browser "da gaming", con tanto di funzionalità dedicate ai videogiocatori.