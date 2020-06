Microsoft Edge arriva su Windows 7 ed 8.1 tramite Windows Update

Microsoft Edge ha segnato una vera e propria rivoluzione per i browser della società di Redmond. Tuttavia, al momento dell'annuncio la compagnia di Satya Nadella aveva svelato che su Windows 7 ed 8.1 l'installazione sarebbe stata possibile solo attraverso il download manuale, ma a giudicare da quanto emerso Big M avrebbe cambiato strategia.

A quanto pare, infatti, nel tentativo di aumentare il più possibile la propria base di utenti, Microsoft avrebbe dato il via alla distribuzione di Edge attraverso tramite Windows Update anche per gli utenti che utilizzano le vecchie versioni del proprio sistema operativo, ovvero Windows 7 e Windows 8.1.

Le segnalazioni sono state raccolte da Neowin, che parla di alcuni utenti che avrebbero la notifica di disponibilità da parte di WinUpdate.

L'aspetto è particolarmente interessante se si conta che stiamo parlando di due sistemi operativi non più supportati. Per Seven Microsoft ha interrotto il supporto qualche mese fa, costringendo aziende e coloro che non sono stati in grado ad effettuare l'aggiornamento a Ten a pagare una sottoscrizione annuale per continuare a ricevere le patch di sicurezza. Per Windows 8.1 invece il supporto mainstream si è concluso oltre due anni fa e Microsoft si è impegnata a rilasciare solo gli aggiornamenti di sicurezza fino al 10 Gennaio 2023, come indicato nella pagina dedicata.

Appare quindi evidente la volontà di Microsoft di capitalizzare il più possibile il successo ottenuto da Edge, che è stato promosso dagli utenti. Qualche giorno fa è partito il rollout di Edge anche tramite Windows Update di Windows 10.