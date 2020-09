Microsoft Edge sta per arrivare su Linux: ci saranno funzioni dedicate?

Mentre gli sviluppatori di Microsoft continuano a lavorare sulla nuova feature del browser Microsoft Edge per limitare l’utilizzo di RAM, l’azienda di Redmond si starebbe preparando per lanciarlo su Linux a ottobre 2020, soddisfando le richieste di molti utenti stanchi di usare Google Chrome. E ci sono anche alcune possibili novità interessanti.

Dopo il lancio della nuova versione basata su Chromium, Microsoft Edge è stato sempre più apprezzato dall’utenza per la sua velocità, il suo consumo limitato di risorse e i vantaggi che ne derivano rispetto al concorrente di Big G. Per questo Microsoft starebbe pensando di lanciarlo nella prima build beta il prossimo mese (probabilmente nella terza settimana, assieme al Patch Tuesday) con alcune feature dedicate agli sviluppatori.

La compagnia di Satya Nadella infatti è da tempo interessata alla community open-source, contribuendo in ogni modo possibile allo sviluppo di app e feature utili e interessanti. Per questo motivo sarebbe dunque particolarmente interessata a lavorare su funzionalità perfette per i “pro” del settore IT, così da lanciare una versione di Microsoft Edge sin da subito di successo rendendolo il browser ideale per tutti grazie al controllo maggiore sui permessi legati a privacy e sicurezza e, per esempio, anche alla maggiore velocità e qualità dei servizi streaming come Netflix, che su Edge funziona a 1080p mentre su Chrome c’è il limite a 720p.

Per sapere esattamente cosa cambia tra Google Chrome e Microsoft Edge, vi rimandiamo all’articolo dedicato alle differenze tra i due browser.