Microsoft Edge, in arrivo un'estensione ufficiale per visualizzare i documenti

Ormai appare sempre più chiara la volontà di Microsoft di rinnovare in maniera multimodale il suo parco di applicazioni su tutti i sistemi operativi, incluso lo stesso Windows 10. Dopo aver appreso dell'implementazione del tema scuro su Microsoft Word, torniamo a parlare del pacchetto Office e di una interessante novità.

Il colosso di Redmond infatti avrebbe iniziato a distribuire agli insider una nuova versione di Edge in cui è presente il plugin integrato per la visualizzazione dei documenti Office Viewer. Questa nuova feature, presente a partire dalla build 92.0.873.1 di Edge Dev, permette dunque di abilitare un'estensione in grado di aprire in anteprima i documenti compatibili con Microsoft Office.

La funzione è presente nella sezione Download delle Impostazioni del browser basato su Chromium. I più fortunati potranno abilitarlo direttamente da questo percorso. Tuttavia, sembra che il rilascio sia sotto rollout controllato, dunque è possibile che non tutti gli utenti con una build compatibile abbiano la possibilità di attivare la nuova funzione.

Un percorso di arricchimento, quello di Edge, che gli sta permettendo di diventare senza dubbio uno dei browser web più validi in circolazione, perlomeno nel panorama delle alternative per Windows 10, complice soprattutto la nuova direzione intrapresa dopo il passaggio a Chromium. Di recente, per esempio, Microsoft ha implementato un'interessante modalità di condivisione delle schede aperte fra Android e Windows 10 nella versione Canary del browser.