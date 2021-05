Microsoft Edge, in arrivo nuova funzione di ricerca inversa delle immagini su Bing

Gli sviluppatori di casa Microsoft continuano a lavorare sul browser Edge rilasciando aggiornamenti regolari con feature inedite: tra queste, recentemente abbiamo segnalato la condivisione di schede tra browser per Android e Windows 10, ma nelle ultime ore qualcuno ha adocchiato un’ottima funzionalità per la ricerca di immagini in fase di sviluppo.

A segnalare questa novità nello specifico è stato l’utente Reddit Leopeva64-2, il quale ha avviato un thread su r/MicrosoftEdge solamente per parlarne. Si tratta della funzionalità di ricerca inversa delle immagini direttamente nella barra laterale del motore di ricerca Bing.

Attualmente è possibile evidenziare un testo, cliccare col pulsante destro del mouse e selezionare "cerca nella barra laterale per ..." così da visualizzare Bing sulla barra laterale. Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, però, prossimamente arriverà una nuova azione nominata “Cerca immagine in Bing nella barra laterale” che permetterà di eseguire una ricerca inversa dell’immagine selezionata estraendone il testo e consigliando anche altri contenuti pertinenti.

Come spiegato da Leopeva64-2 e altri utenti del Reddit in questione, questa funzionalità risulta disponibile solo su Microsoft Edge Dev (dunque la versione con aggiornamenti settimanali), ergo è accessibile solamente a un numero ristretto di tester. In ogni caso, si tratta di una funzionalità decisamente interessante che aiuterà gli utenti ad aumentare la loro produttività. Certamente, non è da escludersi un abbandono del progetto prima del lancio, ma la sua utilità probabilmente la manterrà come priorità agli occhi degli sviluppatori del colosso di Redmond.

Intanto anche su Android è giunta la versione Canary del browser Edge, ideata per provare su smartphone tutte le novità dell’applicazione.