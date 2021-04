Microsoft Edge, in arrivo ottime novità lato performance e visualizzazione PDF

Continuano a giungere tante, ottime novità per il browser Microsoft Edge: dopo avere parlato della feature per la sicurezza delle password in fase di sviluppo a Redmond, ora è il momento di trattare due novità implementate negli scorsi giorni, non fondamentali ma pur sempre molto apprezzabili per tanti suoi utenti.

Come trattato da WinCentral, si tratta di una nuova Performance Mode attivabile all’interno di Edge Canary Build 91.0.856.0 o superiore – in attesa del rilascio definitivo nella versione stabile del browser – che permette di risparmiare sul consumo di memoria RAM, risorse dalla CPU e dalla batteria per ottimizzare velocità e reattività in ogni operazione. Va specificato, però, che questi miglioramenti nelle prestazioni potrebbero variare in base al dispositivo su cui si usa Microsoft Edge e dall’attività svolta.

Al momento è noto solo un piccolo “problema” relativo all’attivazione della modalità Performance, ovvero la successiva indisponibilità delle Sleeping Tabs: premendo l’interruttore nel menù Impostazioni, che potete vedere in calce all’articolo, il timer che porta alla sospensione automatica delle schede inutilizzate smetterà di funzionare in quanto in conflitto con la nuova feature.

Seconda novità arrivata con la build Microsoft Edge Canary versione 91.0.859.0 è la possibilità di aggiungere caselle di testo sui PDF aperti tramite Edge: durante la visualizzazione di contenuti PDF, infatti, apparirà in alto a destra sullo schermo l’opzione “Aggiungi testo” che permetterà di scrivere sia con tastiera che con penna su dispositivi touchscreen. L’arrivo di entrambe queste feature su Microsoft Edge stabile non è ancora noto, ma con ogni probabilità si tratterà di un’attesa di solamente qualche settimana.

Nel mentre, Microsoft Edge Canary è giunto anche su Android sempre con la build v91.0.859.0, grande novità per tutti coloro che vogliono provare feature in anteprima anche su smartphone con sistema operativo del robottino verde.