Microsoft Edge: in arrivo un'utile feature per chi usa YouTube, ecco quale

Lo scorso dicembre, insieme all'aggiornamento di Edge che introduceva Solitario e Mahjong, Microsoft ha portato sul proprio browser una funzione decisamente interessante, ovvero l'integrazione dei Feed RSS su Edge. La casa di Redmond, comunque, sembra aver lavorato su questa feature, aggiornandola con nuove funzioni.

Infatti, nell'ultimo aggiornamento di Edge è stata implementata una feature del tutto simile al Feed RSS che permette di seguire i canali YouTube a cui si è iscritti senza accedere alla piattaforma, verificando direttamente da una tendina del browser se i propri creator preferiti abbiano pubblicato nuovi contenuti o meno.

Nell'ultima versione di Edge Canary, infatti, è presente un apposito pulsante sulla Adress Bar del browser, che compare visitando l'homepage dei canali di YouTube e che permette, tramite un popup, di "followare" il canale stesso. In questo modo, i contenuti pubblicati dal canale appariranno nella sezione "Creators" della tab "Collections".

La feature utilizza RSS, che è uno standard globale e che potrebbe essere usato per seguire anche dei creatori su altre piattaforme, come Twitch, Vimeo, Instagram, Facebook e TikTok, ma per il momento è disponibile solo su YouTube: probabilmente si tratta di una scelta deliberata di Microsoft, che non intende utilizzare la feature come un "feed social unico" per gli utenti di Edge.

Al momento, comunque, la feature è in rollout sull'ultima versione di Edge Canary: in altre parole, la funzione non è al momento disponibile per tutti, ma potrebbe volerci qualche ora (o qualche giorno) perché possiate vederla sul vostro browser. Intanto, Microsoft è al centro della polemica sugli Edge Deflector, che l'azienda di Redmond ha limitato sul proprio browser proprietario.