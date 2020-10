Microsoft Edge si avvierà ancora più rapidamente e usando meno risorse

Microsoft Edge continua a mostrarsi sempre più un avversario temibile per Google Chrome: dopo l’aggiornamento visto su Canary in cui il browser del colosso di Redmond usa meno CPU, RAM e batteria grazie a una migliore gestione delle schede, ora gli sviluppatori si stanno concentrando sulla nuova feature “Avvio potenziato”.

Questa funzionalità attualmente è ancora in fase di sviluppo e test, ma consentirà al browser Edge basato su Chromium di avviarsi molto rapidamente su Windows 10. Come? All’avvio del computer il sistema operativo aprirà una serie di processi Edge in background, velocizzando così l’apertura del browser. Tale feature comunque sarà facoltativa e configurabile tramite Edge > Impostazioni > Sistema; inizialmente, però, sarà automaticamente impostata in priorità Bassa.

Chiamata anche Microsoft Edge Startup Boost, la feature non rallenterà il computer e avrà un impatto limitato sull'utilizzo delle risorse; non è chiaro però quando arriverà nelle build stabili di Microsoft Edge, secondo Windows Latest alcuni utenti potranno vederla nelle prossime settimane su Edge Canary o Dev.

Tra le tante altre funzionalità inedite che potrebbero rendere Microsoft Edge la scelta principale di molti utenti a discapito di Chrome c’è anche il congelamento delle schede, che permetterà di impostare il tempo necessario prima della disattivazione automatica delle schede aperte, risparmiando così fino al 26% della memoria RAM e fino al 29% della CPU.

Su Google Chrome, invece, è arrivata una feature che bloccherà le notifiche dei siti malevoli per proteggere gli utenti da malware e dal furto delle credenziali.