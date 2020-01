Microsoft Edge basato su Chromium disponibile in Italia, ma è in tedesco a causa di un bug

Come da previsioni, Microsoft ha rilasciato la prima versione ufficiale basata su Chromium del suo browser Edge. Il download è disponibile anche per gli utenti italiani, ma il lancio sta avendo non pochi problemi.

In particolare, da oggi è possibile scaricare il nuovo Edge, basato sul browser open source Chromium che viene utilizzato come "base" anche da Google per il suo Chrome, ma molti utenti stanno segnalando che il programma viene impostato automaticamente in una lingua diversa da quella prevista. Per farvi un esempio concreto, abbiamo provato a scaricarlo tramite il sito ufficiale di Microsoft e ci siamo trovati il browser in tedesco, come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia. Gli sviluppatori sono già stati avvertiti e hanno fatto sapere, tramite il profilo ufficiale Twitter di Edge, che stanno lavorando al fix.

Tralasciando questo inconveniente, Edge è cambiato molto rispetto alla sua "vita precedente" e adesso dispone di un'esperienza utente molto più simile a Google Chrome. Non mancano ovviamente molte novità, tra cui la compatibilità con lo streaming 4K su Netflix, una "IE Mode" pensati per i siti più datati e diverse impostazioni legate alla privacy. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di prendere visione del video presente qui sopra.

Edge basato su Chromium arriverà automaticamente su tutti i computer con Windows 10 tramite Windows Update, ma ci potrebbe volere parecchio tempo affinché il rollout venga completato. Chi vuole velocizzare il processo può farlo installando manualmente il pacchetto, ma al momento vi consigliamo di attendere che venga risolto il problema della lingua.

In ogni caso, se proprio non volete aspettare, per cambiare idioma dovete recarvi nelle impostazioni di Edge ("Einstellungen") e cercare la voce "Sprache" tramite l'apposita barra. Dopodiché, premete sul pulsante "Sprachen hinzufugen", spuntate la casella "Italienisch - italiano" e pigiate su "Hinzufugen". Infine, premete sui tre puntini presenti a fianco della scritta "Italienisch", spuntate la casella "Microsoft Edge in dieser Sprache anzeigen" e pigiate sul pulsante "Neu starten". In questo modo, il browser si riavvierà e sarà finalmente in italiano. Tuttavia, potrebbe essere necessario effettuare anche altri cambiamenti per visualizzare il motore di ricerca nella nostra lingua (ad esempio, noi abbiamo dovuto rimuovere il tedesco dalle impostazioni).

C'è da dire che il problema non si verifica per tutti gli utenti, ma le segnalazioni in merito non sembrano essere poche.