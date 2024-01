Microsoft Edge cambia nome (più o meno): tutto merito dell'IA

A fine ottobre, l'IA di Microsoft è sbarcata su Edge, trovando spazio in diverse parti del browser, che ora integra un chatbot e varie funzioni basate sull'IA generativa. Forse è proprio per questo che Microsoft ha deciso di cambiare nome a Edge, almeno per quanto riguarda la sua app Android.

Come spiega l'utente X Tierney Cyren, Microsoft ha cambiato il nome di Edge su Android, utilizzando la ben più lunga dicitura "Microsoft Edge: AI Browser". L'utente spiega di non aver affatto apprezzato il cambiamento, dicendo che "sono profondamente deluso dalle decisioni della leadership di Microsoft su Edge. È come se ogni volta che avessero la possibilità di prendere una decisione scegliessero intenzionalmente l'opzione peggiore". Non è chiaro da dove nascano le lamentele di Cyren, anche se il nuovo nome di Edge è decisamente lungo e difficile da "digerire" per il grande pubblico, con il rischio di affossare i download dell'app per Android.

Al di là delle criticità legate alla lunghezza del nome, comunque, esso indica chiaramente quale strada Microsoft intende intraprendere con il suo browser, che con ogni probabilità andrà verso l'implementazione di un numero sempre maggiore di feature legate all'Intelligenza Artificiale sia su Android che su iOS e Windows. Al momento, però, il cambio di nome riguarda solo gli smartphone con il sistema operativo di Google, e non è ancora arrivato né su iOS né su Windows.

Al di là del nuovo nome, comunque, le funzionalità di Microsoft Edge su Android non sono cambiate di una virgola. Negli scorsi mesi, comunque, l'IA di Microsoft è arrivata anche su altri browser, come Google Chrome e Safari, dunque non è chiaro perché un utente dovrebbe voler scegliere l'alternativa del colosso di Redmond rispetto a quelle più consolidate della concorrenza.

Allo stesso tempo, Microsoft ha rilasciato Copilot per iOS e Android a fine dicembre, rendendo ancora più difficile giustificare l'utilizzo di Edge per accedere all'IA. Addirittura, possiamo ipotizzare che il cambio di nome di Microsoft Edge dipenda proprio dal lancio di Copilot su smartphone: il colosso di Redmond, infatti, potrebbe aver sentito il bisogno di reiterare che, benché sia Edge che Copilot mettano l'IA al centro della propria offerta, la prima app sia un browser web e la seconda sia invece espressamente pensata per l'Intelligenza Artificiale.