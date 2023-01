Microsoft Edge cambierà radicalmente: arriva il 'progetto Phoenix'

La crescita di Microsoft Edge su desktop, dove ha raggiunto una quota di mercato dell’11,17% è segno del successo della nuova strategia adottata dalla società di Redmond. Eppure, internamente stanno riflettendo sulla necessità di ricostruire il browser Edge dandogli un nuovo design più moderno e performante.

Il browser predefinito di Windows 10 e Windows 11 basato su Chromium in futuro si focalizzerà sulla produttività dopo il lancio di Project Phoenix. Stando a quanto riportato da Windows Central, l’azienda di Satya Nadella sta lavorando a una iterazione inedita di Microsoft Edge con design rinnovato e feature mai viste prima, come se fosse una “resurrezione dalle ceneri” del browser affinché possa sfidare i concorrenti.

Visivamente e funzionalmente cambierà molto, come potete vedere dallo screenshot allegato in calce alla notizia offerto da Windows Central. La feature più notevole in arrivo consentirà di visualizzare più schede in una schermata ben suddivisa: si tratta di una funzionalità già disponibile su browser come Vivaldi che, per gli sviluppatori di Edge, porterà quest’ultimo al livello successivo. Chi esegue Microsoft Edge Insider con il flag abilitato, peraltro, potrà già provarla.

Non mancherà poi un nuovo Tab Activity Center per ricevere più facilmente informazioni sulla cronologia di navigazione e delle schede, oltre a feature ispirate al Benessere Digitale su Android e iOS. Infine, l’obiettivo di Microsoft è quello di integrare ulteriormente Edge con Windows adottando un aspetto rotondo e uniforme per la barra di navigazione.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di lancio delle feature in questione: arriverà anche su Windows 10 o resterà una versione esclusiva di Windows 11 per convincere gli utenti a effettuare l’aggiornamento? Lo capiremo solamente a tempo debito.

Ricordiamo, in chiusura, che Edge non supporterà più Windows 8.1 e versioni precedenti.