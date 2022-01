Microsoft Edge cambierà refresh rate dello schermo dinamicamente mentre usi il browser

A fine dicembre 2021 Microsoft Edge ha ricevuto un aggiornamento con Solitario e Mahjong, assieme ad altri giochi in-browser. Un update bizzarro ma pur sempre utile per certi utenti, come la futura opzione per aumentare dinamicamente il refresh rate dello schermo a seconda delle attività nella pagina Edge aperta.

I colleghi di WinCentral hanno individuato, difatti, un flag interno al browser di casa Microsoft denominato “Aumenta la frequenza di aggiornamento dello schermo quando ‘scrolli’”. Il modo in cui opera è elementare: abilitando il flag, Edge consente a Windows di aumentare temporaneamente il refresh rate dello schermo per garantire una esperienza di scrolling molto più fluida.

Il suo corretto funzionamento dipende, ovviamente, dal supporto hardware: il PC necessita di un display con VRR (Variable Refresh Rate), altrimenti il browser non potrà proseguire con la modifica dinamica della frequenza di aggiornamento. Se si soddisfa tale requisito, allora sarà sufficiente abilitare il flag detto sopra all’interno di Microsoft Edge Canary per provare in anteprima la feature, la quale dovrebbe approdare in via stabile non fra molto.

Si tratta di una novità, comunque, non strettamente necessaria e che non verrà abilitata automaticamente al release ufficiale, anche perché prevede un consumo maggiore di energia. Ciononostante, rimane un accorgimento interessante che a qualche utente farà davvero piacere.

Sempre à propos del colosso di Redmond, finalmente CCleaner è disponibile su Microsoft Store.