Microsoft Edge come Pinterest: arriva la nuova scheda Collections

Il browser web di Microsoft sembra destinato a diventare un vero e proprio tuttofare: dopo aver scoperto che Microsoft Edge integrerà delle funzioni per il gaming grazie all'implementazione di Xbox Cloud Gaming, pare ora che Edge otterrà anche delle feature per i creativi sulla falsariga di Pinterest.

Un post sul blog di Microsoft, infatti, spiega che la feature Collections debutterà presto su Edge. La funzione è una finestra separata dalle altre all'interno del browser, nella quale gli utenti potranno vedere dei contenuti consigliati da Microsoft in base alle loro ricerche sul web e ad una serie di topic segnalati al browser come "interessanti" da chi lo utilizza.

In realtà, comunque, quello alle Collezioni di Edge è un importante refresh grafico e funzionale, poiché fino ad ora la finestra permetteva di raccogliere documenti presenti in rete, immagini e pagine web da consultare in un secondo momento, seguendo l'esempio di Safari e Google Chrome. Con un prossimo aggiornamento, però, la finestra dovrebbe iniziare a consigliare agli utenti dei contenuti del tutto nuovi basandosi sulla cronologia di navigazione in rete e sugli elementi salvati in precedenza.

L'idea alla base della funzione è che gli utenti creino collezioni per trovare ispirazione, per esempio per il design di un sito web, per l'arredamento della casa, per un dipinto o per qualsiasi altra opera creativa: accanto alle ispirazioni reperite con la ricerca su internet, dunque, Microsoft punta ad utilizzare il proprio browser per aiutare ulteriormente i creativi a trovare nuove fonti a cui attingere per il proprio lavoro e le proprie passioni.

La feature non è comunque una novità assoluta: al contrario, essa ricorda molto da vicino Pinterest, che tra l'altro è già integrato nella versione attuale di Edge Collections. Ad ogni modo, la nuova funzione verrà "rilasciata molto presto" dal colosso di Redmond, anche se per il momento non abbiamo una data ufficiale di lancio.