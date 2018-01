Microsoft Edge consuma meno batteria di Chrome e Firefox

Il 2017 diè stato estremamente positivo, e per concluderlo in bellezza il gigante di Redmond ha pubblicato sul proprio account ufficiale YouTube un video che ha ad oggetto il browser di Edge , che viene messo a confronto con i principali concorrenti in termini di consumo della batteria.

Nella fattispecie, Edge viene confrontato con Google Chrome e Mozilla Firefox. I test sono stati condotti utilizzando la procedura svelata lo scorso mese di Aprile, quando fu portata avanti un'altra prova per quantificare il consumo energetico dei vari browser.

Gli ingegneri hanno visualizzato un video in HTML5 in loop su tutti i browser per capire l'assorbimento della batteria. I risultati sono visibili nel grafico in calce: Edge, si è piazzato al primo posto, con una percentuale superiore del 19% rispetto a quella registrata da Chrome ed addirittura del 63% più alta se confrontata a Firefox.

Microsoft, nel corso del 2017, si è focalizzata in maniera importante su Edge, puntando non solo sull'efficienza energetica, ma anche su un'esperienza di navigazione più veloce e sicura, come mostrato nel video che trovate in calce.

Utilizzando il benchmark Jetstream 1.1 di Apple, Edge è risultato essere il 48% più veloce e 18% più sicuro di Chrome, che ad oggi rappresenta comunque il primo concorrente.

I risultati sono davvero impressionanti, e spingeranno sicuramente Microsoft a fare meglio in questo 2018. La sfida più importante è rappresentata dall'adozione: Chrome ad oggi detiene il 60% del mercato.