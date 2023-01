Microsoft Edge continua a tornare imperterrito sul desktop di Windows 11: le segnalazioni

Nonostante la crescita di utilizzo del browser Microsoft Edge, che ha raccolto ormai da tempo l'eredità di Internet Explorer, il percorso verso Google Chrome è ancora in salita. In questo contesto, sembra che l'azienda di Redmond stia cercando di "spingere" la sua soluzione, ma nel frattempo alcuni utenti Windows 11 segnalano "stranezze".

Infatti, come riportato da MSPowerUser, nonché come fatto notare da un buon numero di utenti su Reddit, sembra che l'icona di Edge continui a tornare sul desktop, anche in quelle configurazioni in cui questo browser non è impostato di default. Tra l'altro, c'è anche chi segnala la presenza di doppie icone di Edge, come potete vedere nell'immagine di copertina.

Le "stranezze" sembrano essere iniziate nelle prime settimane del 2023 e (stando a quanto riportato da Windows Central) Microsoft è a conoscenza del problema. La conferma è arrivata da parte di un portavoce proprio ai microfoni di Windows Central e si starebbe già lavorando a un fix. Sembra in ogni caso che gli utenti coinvolti continuino a visualizzare l'icona del browser anche dopo averla rimossa manualmente, dato che quest'ultima sembra "tornare".

Come ben potete immaginare, il dibattito relativo al fatto che si tratti di un'operazione per "spingere" il browser o meno è già iniziato. Per il resto, gli utenti di Reddit hanno fatto riferimento a possibili workaround, ad esempio quello relativo al nascondere l'icona di Edge al posto di eliminarla, così che il programma non tenti di ricrearla. Tuttavia, non è del tutto chiaro se questo risolva effettivamente il problema, dunque si è in attesa del fix ufficiale. Nel frattempo, cercando "edge" mediante l'apposita opzione presente nella barra di ricerca, si nota la comparsa dell'indicazione "Browser consigliato da Microsoft".