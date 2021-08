Microsoft Edge, che cos'è la Super Duper Secure Mode? No, non è un nome inventato

Microsoft sta consentendo agli utenti la possibilità di provare una funzionalità del browser Edge dal nome piuttosto "atipico": Super Duper Secure Mode. No, non stiamo scherzando: l'azienda di Redmond ha veramente chiamato così la feature. Vi spieghiamo subito di cosa si tratta.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, l'azienda di Satya Nadella sta cercando un modo per garantire ulteriore sicurezza agli utenti. In questo contesto, la Super Duper Secure Mode va a disattivare la compilazione JIT (Just-In-Time) dell'engine JavaScript di Edge, ovvero V8. Lo sappiamo: probabilmente alcuni di voi ne avranno capito ben poco. Per farla breve, il browser in genere utilizza dei meccanismi per migliorare le performance, ad esempio compilando JavaScript "in anticipo".

Questo permette all'utente di effettuare più rapidamente le classiche operazioni, ma capite bene che potenzialmente può anche "aprire le porte" a vulnerabilità. La Super Duper Secure Mode serve dunque a rendere ulteriormente sicuro il browser, disattivando però uno dei meccanismi atti a migliorare le prestazioni. In parole povere, Microsoft sta dando la possibilità all'utente di scegliere se puntare su maggiore sicurezza "rallentando" un po' le performance oppure se mantenere il focus rivolto verso le prestazioni.

In ogni caso, per l'occasione la società di Redmond ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale, in cui spiega che il 45% delle vulnerabilità più comuni legate all'engine V8 sono relative alla compilazione JIT. Insomma, per qualcuno la Super Duper Secure Mode potrebbe rivelarsi interessante. A tal proposito, se avete intenzione di metterla alla prova in prima persona, dovete sapere che attualmente è possibile farlo mediante flag nelle versioni Canary, Dev e Beta di Microsoft Edge (The Record ha spiegato come procedere).