Microsoft Edge Desktop: arriva l'upload da smartphone, ma c'è un limite

In attesa di scoprire come Windows 11 consentirà di disattivare Edge e Bing in risposta al DMA dell'UE, a novembre 2023, Microsoft ha reso pubblica tramite il canale Canary una nuova, utile funzionalità proprio per il suo browser web.

Su Microsoft Edge per Desktop ha fatto capolino una funzionalità che consente, nel contesto del caricamento di un file su internet, di utilizzare come fonte il proprio smartphone.

Quando ci verrà chiesto di caricare un file, basterà cliccare "Upload from Mobile" per ottenere un codice univoco che ci permetterà di navigare dallo smartphone fino al file in questione. Tuttavia, nelle ultime ore sono apparse in rete delle novità in merito a come l'azienda di Redmond avrebbe intenzione di gestire questa feature.

Secondo il solito Leopeva64, infatti, Microsoft sarebbe pronta a limitare l'upload a livello meramente numerico per gli utenti che apriranno il link da browser mobile diversi da Edge. In altre parole, se vorrete utilizzare in maniera illimitata questa funzione, dovrete installare Microsoft Edge sul vostro smartphone.

Insomma, dopo i limiti di utilizzo di Bing AI su altri browser rispetto ad Edge, Microsoft sarebbe pronta a far ingolosire gli utenti con una nuova, scottante killer feature. Basterà a convincere gli appassionati ad abbandonare Chrome e Safari?