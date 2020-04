Microsoft Edge è disponibile per Windows 7, ma il supporto scadrà prima di Windows 10

La rinnovata versione del browser Microsoft Edge, ovvero quella basata su Chromium, sta raggiungendo risultati importanti, arrivando a superare Mozilla Firefox in termini di market share. Tuttavia, un dettaglio ha sorpreso gli utenti sin dal suo lancio: Microsoft Edge è disponibile anche per Windows 7.

Infatti, il browser dell'azienda di Redmond si può tranquillamente utilizzare anche sull'ormai "superata" versione del sistema operativo. Questo ha mandato un po' in confusione gli utenti, dato che il supporto ufficiale a Windows 7 è terminato a inizio 2020. Inoltre, una domanda è subito "balenata" nella mente degli utenti: quanto verrà effettivamente supportato Microsoft Edge basato su Chromium in quella piattaforma?

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come scritto dalla stessa Microsoft sul suo sito ufficiale, ora la società di Redmond ha fugato ogni dubbio in merito alla versione di Microsoft Edge per Windows 7. "Continueremo a supportare Microsoft Edge su Windows 7 e Windows Server 2008 R2 fino al 15 luglio 2021. Questi sistemi operativi sono fuori dal supporto e Microsoft consiglia di passare a un sistema operativo aggiornato come Windows 10", si legge in una nota pubblicata da Microsoft.

Insomma, se avete deciso di utilizzare Microsoft Edge su Windows 7, tenete bene a mente il fatto che il supporto andrà avanti solamente per poco più di un anno. Se avete Windows 10, invece, potete dormire sonni tranquilli.