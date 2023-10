Microsoft Edge, l'IA di Copilot sbarca su Android per i riassunti al volo

Alla fine di settembre 2023, Microsoft ha lanciato definitivamente Copilot per Windows 11, l'assistente basato sull'Intelligenza Artificiale pensato per accompagnarci nell'uso del PC e nella navigazione web.

Il sistema progettato da Microsoft e animato dall'IA di OpenAI, tuttavia, è da poco sbarcato anche su smartphone Android grazie a Microsoft Edge. La più recente build del browser web in versione Canary, infatti, integra finalmente Copilot direttamente nella barra di navigazione collocata in basso.

L'icona dell'assistente è ora posizionata esattamente al centro, per un accesso ancora più rapido e intuitivo.

Navigando sul web, quindi, sarà possibile accedere all'IA di OpenAI in un singolo tap. L'interazione con l'assistente prevede in prima battuta un riassunto della pagina web in cui l'abbiamo aperto. Dopodiché, potremo proseguire la nostra conversazione con il chatbot digitando la richiesta o tramite il microfono dello smartphone.

La funzione riassunto sarà disponibile non solo per le pagine web, ma anche per i documenti aperti tramite Edge (pensiamo ad esempio a un PDF).

Per accedere semplicemente al chatbot, non dovrete fare altro che premere sull'icona di Copilot dalla pagina iniziale di Edge e iniziare la conversazione.

Nell'ultima build è possibile attivare le potenzialità di GPT-4. Per farlo, la prima volta che aprite Copilot vi verrà chiesto di attivarlo attraverso un semplice slider.