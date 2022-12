Microsoft Edge non supporterà più Windows 7, 8 e 8.1 dal 2023

Con l’imminente termine di supporto a Windows 8.1 Microsoft sta progressivamente limitando il funzionamento di certi software alle versioni più recenti del sistema operativo. Se si osserva, ad esempio, l’ultimo update del browser proprietario, Microsoft Edge 110 è disponibile solo per su Windows 10 e Windows 11.

Quando nel 2020 la società di Redmond lanciò Edge basato su Chromium, il pubblico rimase sorpreso dal supporto per sistemi operativi meno obsoleti come Windows 7, 8 e 8.1. Sfortunatamente queste condizioni ideali per gli utenti legati agli OS di vecchia data sono durate poco, come dimostra Microsoft Edge Dev 110.0.1543.0: la iterazione del browser proprietario per sviluppatori disponibile da oggi, infatti, non sarà compatibile con le versioni di Windows precedenti a Windows 10.

Le versioni stabili ora disponibili, sia ben chiaro, supportano ancora Windows 7, 8 e 8.1, ma ricordiamo che anche Google ha iniziato a consigliare agli utenti di Chrome il passaggio alle ultime due opzioni dell’OS di casa Microsoft. In altre parole, i browser basati su Chromium da inizio 2023 diranno ufficialmente addio ai vecchi sistemi operativi; ovvero, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e saranno più a rischio di eventuali attacchi da parte dei cybercriminali, pronti a sfruttare gli exploit appena vengono scoperti.

Il consiglio resta dunque uno soltanto, che siate utenti Edge o Chrome: meglio effettuare l’update a Windows 11. In alternativa, non vi rimane che attendere la conferma del supporto prolungato a Firefox su Windows 7 e 8.1.