Microsoft Edge, tutte le novità in arrivo: c'è anche una feature che Chrome può invidiare

Microsoft Edge continua a ricevere sempre più funzionalità implementate apposta per sfidare il diretto concorrente Google Chrome: dopo l’annuncio a settembre delle “Sleeping Tabs” che permetteranno di risparmiare RAM e CPU, ora si parla di feature dedicate al multitasking e nuovi menù dedicati alla cronologia.

Partiamo però dalle prime novità in arrivo: su Microsoft Edge basato su Chromium versione 85 o successive, infatti, stanno per arrivare le notifiche in background che consentiranno al browser di inviare avvisi dai siti Web e servizi preferiti anche quando il programma non è in esecuzione in background: attualmente, se si desidera ricevere notifiche push su Windows 10 bisogna aprire il browser e usarlo o ridurlo a icona, mentre con questo aggiornamento Edge potrà inviare notifiche anche quando non è aperto.

Altra feature inedita è quella del supporto per i badge di notifica sulla barra delle applicazioni per le Progressive Web App, ma la vera novità che interessa molti utenti riguarda la possibilità di dare nomi personalizzati alle finestre Edge aperte per una gestione semplificata e ottimizzata di tutte le schede aperte: basterà cliccare con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo e assegnare un nome specifico alle finestre. La funzionalità è già disponibile su Google Chrome e ora sarà presente anche su Microsoft Edge. Infine, Microsoft ha deciso di consentire ai tester di evidenziare parti essenziali dei documenti PDF aperti con Edge aggiungendo note di testo cliccando con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della scheda.

Ora però veniamo alle due funzionalità che stanno per ritornare sul browser del colosso di Redmond e che Google attualmente non ha (e potrebbe invidiare): la sincronizzazione della cronologia e il menu della cronologia, entrambe già presenti su Edge Legacy ma soggette a un processo di perfezionamento da parte di casa Microsoft.

Come funziona? Il menu Cronologia sarà visibile nella barra degli strumenti e consentirà di accedere rapidamente ai siti visitati nei dispositivi sincronizzati con il browser. Suddiviso nelle categorie Tutti, Chiuso di recente e Schede da altri dispositivi, questa scheda permetterà di tornare rapidamente su tutte le pagine aperte su Microsoft Edge per Windows, macOS, Linux (ebbene sì, è arrivato anche su Linux), Android e iOS, offrendo un’ottimizzazione dell’esperienza d’uso per chi usa lo stesso programma su tutti i propri dispositivi. Non solo, ma Edge ora permetterà di ripristinare rapidamente fino a 25 schede e finestre dell’ultima sessione.

Il supporto per la sincronizzazione della cronologia di Microsoft Edge non è ancora abilitato in tutte le regioni, ma da Redmond l’azienda ha affermato che inizierà a distribuirlo a tutti nelle prossime settimane.