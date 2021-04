Microsoft Edge, novità in arrivo per la sicurezza delle nostre password

Microsoft Edge continua a ricevere tante feature inedite nella versione Canary per avviarne i test preliminari in vista del futuro lancio nel browser Stable. Tra queste sono già apparsi i nuovi Widget, ma nelle ultime ore è stata introdotta un’altra feature aggiuntiva per proteggere le password degli utenti in un modo molto semplice.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, gli sviluppatori del colosso di Redmond stanno implementando l’autenticazione forzata prima del riempimento automatico delle password: come altri browser, tra cui Google Chrome e Mozilla Firefox, anche Microsoft Edge è dotato di una feature dedicata alla gestione delle password che consente di salvare e poi compilare automaticamente i campi di autenticazione per velocizzare l’accesso a molti siti.

Se però si abilitasse la funzionalità protagonista di questa notizia, allora Edge non riempirebbe più automaticamente le password salvate nel browser e, anzi, richiederà innanzitutto di completare l’autenticazione utilizzando le funzionalità di sicurezza di Windows Hello. Nel caso quest’ultimo mancasse nel dispositivo, Microsoft Edge permetterà comunque di abilitare la feature tramite Profilo > Password > Accedi > Richiedi autenticazione, dove basterà utilizzare un semplice codice PIN.

A questo punto, Edge visualizzerà un prompt ad hoc ogni volta che qualcuno tenterà per la prima volta di compilare automaticamente un campo password in qualsiasi sito Internet che ne necessiti l’inserimento. Inoltre, lo stesso prompt mostrerà più opzioni: “Sempre”, per garantire in ogni caso i permessi, “Ogni minuto” e “Ogni sessione” per gestire con frequenze diverse la comparsa delle richieste di autenticazione, le quali potranno essere soddisfatte con PIN o anche credenziali biometriche ove supportato.

Al momento non è noto nulla riguardo il rilascio della feature sulla versione stabile di Microsoft Edge, ma si prospettano ancora diverse settimane di test prima di vederla giungere ufficialmente. Nel mentre, il browser ha registrato un boom di utilizzo a tal punto da superare Firefox tra i browser più utilizzati al mondo.