Microsoft Edge, novità interessanti in arrivo per la barra degli strumenti

Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, sta iniziando a ricevere alcune delle feature tanto attese per il 2021: tra queste, la prima ad apparire ufficialmente nelle ultime versioni dell’app riguarda una novità molto specifica della barra degli strumenti che permetterà di accedere a pagine importanti senza aprire le impostazioni.

Come riportato da Windows Latest, grazie a questa feature inedita la toolbar di Microsoft Edge garantirà un accesso estremamente rapido ai preferiti, alla cronologia del browser, alle collezioni e anche ai download finiti e in corso. In questo modo non sarà più necessario, come si fa per esempio ancora su Google Chrome, dover aprire il menu verticale dai tre puntini, portare il cursore del mouse sul menu d’interesse e poi aprire eventualmente ulteriori schede.

L’immagine in calce all’articolo mostra perfettamente quanto sarà rapida l’apertura delle suddette pagine: il layout a comparsa sarà accessibile in ​​qualsiasi momento durante la navigazione e sarà pure personalizzabile, anche rimuovendo i collegamenti, semplicemente andando su Impostazioni > Aspetto. Attualmente questo nuovo design è in fase di test nelle build di Microsoft Edge Canary e dovrebbe giungere definitivamente nel browser verso fine 2021.

Tra le altre novità attese su Microsoft Edge c’è anche un’ulteriore funzionalità che consentirà agli utenti di tenere traccia delle violazioni della sicurezza sul proprio account con notifiche, così da capire velocemente se qualche password è stata riportata in qualche database da degli hacker e dunque modificarla per proteggere i nostri profili su social network, servizi bancari o siti di qualsiasi tipo.