Microsoft Edge, la nuova versione Canary introduce finalmente i widget

Conclusa la fase di test preliminare Microsoft ha finalmente iniziato a distribuire la nuova versione di Edge Canary, che cela al suo interno un'attesissima feature, i widget per desktop.

Sfruttando i servizi Bing, similmente a quanto avviene sulla nuova TaskBar, Microsoft Edge permetterà di fissare sul desktop una barra di ricerca o un widget Meteo e i primi fortunati utenti hanno già iniziato a segnalare questa possibilità, attivabile nel menu principale della ToolBar di Edge Canary, alla voce Web Widget.

Per il momento sono già disponibili tre layout, a partire da una vera e propria dashboard, un pannello più compatto sviluppato in verticale oppure la singola barra di ricerca.

In particolare, la Dashboard completa e il widget verticale integreranno al loro interno la barra di ricerca, le previsioni metereologiche e una breve newsfeed.

La barra di ricerca singola invece permetterà di effettuare ricerche on the go aprendo automaticamente una finestra di Edge con i risultati, nascondendosi poi lateralmente quando non in uso.

La nuova versione di Edge Canary introduce inoltre una nuova interessante funzione che dovrebbe limitare di default l'autoplay dei video nei siti web che lo supportano, particolarmente utile in alcuni scenari di utilizzo. Non sappiamo se queste nuove implementazioni arriveranno sulla versione stabile del browser web di Microsoft basato su Google Chrome, ma l'impegno del colosso di Redmond nel rendere Edge un browser moderno e ricco di feature è senza dubbio apprezzabile.