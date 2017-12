Microsoft Edge per Android tocca quota 500.000 download in meno di 24 ore

aveva lanciato l'applicazione persei settimane fa, per un gruppo ristretto di beta tester, e solo nella giornata di ieri ha provveduto a renderla disponibile pubblicamente.

A quanto pare, però, il riscontro sarebbe stato importante, anche al di sopra delle più rosee aspettative di Microsoft, probabilmente.

Come notato da molti utenti, infatti, l'applicazione nel giro di poche ore ha superato i 500.000 download. Il dato non è stato diffuso in via ufficiale dalla compagnia diretta da Satya Nadella, ma è stato pubblicato sul Play Store, su cui i gestori hanno aggiornato la fascia di installazioni, passandola appunto a 500.000 - 1 milione, segno che evidentemente il traguardo è stato superato con successo.

Ovviamente si tratta di un dato esiguo, se si conta che Outlook per Android è a quota 100 milioni di download, ma è interessante comunque notare che un browser concorrente a Chrome, che detiene comunque la supremazia del settore sul robottino verde, abbia ottenuto questo riscontro nel giro di poche ore dal rilascio.

Microsoft ha promesso che continuerà a migliorare il browser con nuove funzionalità, allo scopo di renderlo una soluzione affidabile e veloce per tutti coloro che lo utilizzano già da tempo su Windows 10, il sistema operativo in cui ha preso il posto di Internet Explorer.