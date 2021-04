Microsoft Edge ora permette di condividere schede tra Android e Windows 10

Microsoft Edge versione Canary in questo mese ha ricevuto novità importanti come una nuova Performance Mode e migliorie per la visualizzazione dei PDF, eppure a quanto pare ci sono anche tante altre feature interessanti in arrivo. Tra queste, svetta in particolare la funzione “Invia ai miei dispositivi” per connettere Edge tra Android e Windows 10.

A parlare di questa novità sono stati i sempre attenti colleghi di Windows Latest, i quali hanno segnalato questo strumento inedito presente nell’ultimo aggiornamento di Microsoft Edge Canary rilasciato sia su Windows 10 che sulla versione Android. Il funzionamento è piuttosto semplice e gli utenti di Google Chrome avranno sicuramente già fatto esperienza, dato che la funzionalità è giunta nel 2019 su Chromium: molto semplicemente, da PC basta premere col tasto del mouse su un collegamento o su una scheda e selezionare “Invia collegamento a [nome dispositivo]”.

In questo modo, a partire da Microsoft Edge Canary 92.0.873.0 su desktop e Canary 92.0.870.0 su Android sarà possibile inviare la pagina d’interesse al secondo dispositivo, ma solo se connesso all’account Microsoft. Da PC, poi, apparirà la notifica che potete vedere nell’immagine in calce all’articolo. D’altro canto, su smartphone apparirà una notifica che include URL del sito, nome della pagina e dispositivo di condivisione. La funzione, per il momento, non risulta disponibile su macOS ma con ogni probabilità vi giungerà dalle versioni successive sia Canary che stabili, il cui rilascio, però, non è ancora noto.

Nel mentre il team di Redmond è all’opera anche su Windows 10 e su diversi bug che hanno annoiato l’utenza, tra cui un problema relativo ai backup e allo strumento “Cronologia File”.