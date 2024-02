Microsoft Edge presto avrà una seconda barra di ricerca: ecco a cosa servirà

Secondo quanto riportato da vari siti, Microsoft starebbe testando l’integrazione in Microsoft Edge di una seconda barra di ricerca che affiancherà quella degli indirizzi, simile a quella vista in Mozilla Firefox.

Il popolare blog WindowsLatest , nella fattispecie, spiega che nel canale Edge Canary sarebbe stata già attivata la funzione, ma non a tutti e non su tutti i dispositivi. Probabilmente Microsoft sta effettuando dei test a campione.

La barra, come si può visualizzare nello screenshot in calce, è progettata per la ricerca sui motori come Google, Bing, DuckDuckGo e simili: nel momento in cui si digita la query si visualizzeranno dei suggerimenti su cui si potrà fare click per aprire una nuova scheda. Non verranno mostrati URL e simili e la barra in questione è a tutti gli effetti uno strumento perla ricerca.



Almeno al momento non è chiaro se Microsoft abbia effettivamente di lanciare un sistema di questo tipo oppure se si tratta semplicemente di un test. Da parte della società di Redmond non sono arrivate indicazioni in merito.

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia. Come sempre, vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Da parte di Microsoft non sono giunte indicazioni di alcun tipo.