Microsoft Edge pronto ad arrivare su macOS: è la prima volta dopo 16 anni

Microsoft continua ad aprirsi verso altri ecosistemi, e dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo del kernel Linux completo in Windows 10, arriva quest'oggi un rumor molto interessante direttamente da uno dei leakster più popolari del web.

Secondo quanto riferito, infatti, il colosso di Redmond starebbe pianificando di lanciare il proprio browser Microsoft Edge anche su macOS.

La notizia segna il ritorno di un browser web sviluppato dalla compagnia fondata da Bill Gates sull'ecosistema concorrente di Apple dopo ben sedici anni dal rilascio dell'ultimo aggiornamento per Internet Explorer.

Edge infatti è nato come browser sviluppato esclusivamente per Windows 10, ma evidentemente le intenzioni di Microsoft sono di portarlo anche su altri sistemi operativi, allo scopo di aumentarne la diffusione.

WalkingCat, sul proprio account ufficiale Twitter ha annunciato di aver intravisto Microsoft Edge per macOS Canary 76.0.151.0: il download può essere effettuato direttamente tramite questo indirizzo ma attenzione, come sempre invitiamo ad utilizzare la versione demo dell'applicazione per scopi secondari in quanto si tratta di una build Alpha che ancora non è stata pubblicata e potrebbe contenere una miriade di bug che quasi sicuramente provocheranno crash e chiusure inattese. Il consiglio è di metterci su le mani, ma solo mentre non si sta lavorando, per evitare la perdita di dati.

Nel corso della Build Conference è anche stato annunciato che il nuovo Edge basato su Chrome includerà una modalità Internet Explorer.