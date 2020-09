Microsoft Edge pronto a mettere fine al supporto a Flash, ma c'è un 'trucco'

L'epopea di Adobe Flash non accenna a finire. Recentemente è stato annunciato che presto verrà staccata la spina alla piattaforma e le varie aziende stanno svelando quando metteranno fine al supporto a Flash per quanto riguarda i loro browser. Ora è arrivato il turno di Microsoft Edge.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Bleeping Computer, Flash verrà disabilitato di default sul browser dell'azienda di Redmond a partire da dicembre 2020, data in linea con quanto annunciato da Adobe, che metterà fine a Flash il 31 dicembre 2020. Microsoft ha inoltre svelato che rilascerà un aggiornamento per Windows che includerà un tool per rimuovere completamente Flash. La sua release, perlomeno per coloro che vorranno procedere all'installazione manuale, avverrà entro pochi mesi.

Nonostante questo, a quanto pare Flash rimarrà in "vita" per un po' di tempo. Infatti, il processo di rimozione del supporto andrà avanti fino all'estate del 2021 e le aziende che ne hanno bisogno avranno ancora modo di utilizzare Flash. Infatti, sarà possibile fare questo tramite un plugin utilizzabile nella modalità "Internet Explorer" di Microsoft Edge. Nonostante questo, non sarà garantito il supporto da parte di Microsoft.

Insomma, sta per iniziare la scomparsa definitiva di Adobe Flash, anche se, a quanto pare, ci sarà un periodo "di transizione", in modo da consentire alle aziende di adeguarsi.