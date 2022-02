Microsoft Edge pronto a superare Safari: sarà il secondo browser più utilizzato al mondo

Fin dal suo lancio, Microsoft Edge ha ricevuto un sacco di utili feature, come i browser game integrati di Solitario e Mahjong: proprio grazie a queste feature, pare che Edge si stia avviando a diventare il secondo browser più utilizzato al mondo dopo Google Chrome.

Ovviamente il distacco tra Chrome e Edge rimane enorme, poiché, secondo le statistiche di StatCounter, Chrome si trova sul 65,38% dei PC di tutto il mondo, mentre Microsoft Edge si ferma al 9,54% di tutti i PC in circolazione.

Al momento, comunque, al secondo posto della classifica troviamo Safari, che è installato sul 9,84% dei PC sul mercato (ovviamente quasi tutti Mac e Macbook), ma il trend di crescita di Edge, migliorato dopo l'uscita di Windows 11 e gli ultimi aggiornamenti del browser di Redmond, lascia intendere che, al netto di cambiamenti repentini, Edge sorpasserà presto Safari, diventando il secondo browser più utilizzato al mondo.

Dunque, tra qualche mese la classifica dei browser presenti su più PC al mondo sarà composta da Chrome, Edge e Safari, in questo ordine, mentre Firefox si fermerà al quarto posto con il 9,18% di tutti i PC al mondo.

Analizzando al microscopio la contesa per il secondo posto nella classifica di StatCounter, comunque, scopriamo che in Asia e in Europa Edge ha già sorpassato Safari: nello specifico, in Asia Edge viene utilizzato dal 7,46% dei PC e Safari dal 5,41%, mentre in Europa le percentuali sono, rispettivamente, del 10,9% e del 9,95%. Negli Stati Uniti, invece, vale il contrario: Safari è ancora molto più utilizzato di Edge, poiché mentre quest'ultimo si ferma all'11,93% dei PC il primo tocca il 16,87% dei dispositivi elettronici.

Spostandoci al mercato mobile, invece, qui sembra essersi instaurato un vero e proprio duopolio tra Chrome e Safari, con il primo installato sul 62,06% degli smartphone e dei tablet e il secondo presente sul 26,71% degli smart device in circolazione. Microsoft Edge, che può essere scaricato sia dal Google Play Store che dall'App Store di Apple, invece, è così poco utilizzato da non rientrare in classifica.