Microsoft Edge regala coupon sconto con questa nuova funzionalità

Una funzionalità rilasciata da Microsoft per il suo Edge sta attirando particolarmente l'attenzione. Infatti, a quanto pare ora il browser regala coupon sconto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Windows Latest, la società di Redmond ha avviato il rilascio per alcuni utenti della succitata funzionalità, che sta raggiungendo sempre più persone proprio in queste ore. La versione del browser coinvolta è quella 86.0.622.63, quindi se non riuscite a trovare la feature vi consigliamo di recarvi nelle impostazioni del browser e cercare l'opzione "Informazioni su Microsoft Edge", in modo da vedere se disponete già dell'ultima versione disponibile oppure se è necessario effettuare un update.

Una volta verificata la versione del browser, se siete coinvolti nel rollout troverete la funzionalità recandovi nella scheda "Privacy, ricerca e servizi". Da qui potete attivare l'opzione relativa allo shopping, posizionata tra le voci "Mostra i suggerimenti di Pinterest in Raccolte" e "Barra degli indirizzi e ricerca". Non preoccupatevi nel caso la feature non sia presente: come detto in precedenza, il rollout è ancora in corso, anche se per il momento non è chiaro se la funzionalità sia in arrivo anche per l'Italia.

In ogni caso, all'estero qualcuno è già riuscito a ottenere degli sconti, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. A quanto pare, compare un'apposita icona direttamente nella barra degli URL quando si visita un sito Web per il quale sono disponibili dei coupon. Insomma, Microsoft vuole invitare gli utenti a utilizzare Edge per effettuare acquisti a prezzi scontati in modo rapido.

Crediti immagine sottostante: MSPowerUser.