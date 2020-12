Microsoft Edge riceverà una feature utilissima e assente in molti browser

Dopo il lancio della feature Smart Copy che permette agli utenti di copiare una sezione di una pagina Web e incollarla in Microsoft Word, OneNote o altri programmi senza perdere la formattazione, Microsoft Edge ricevendo una nuova funzionalità che, a quanto pare, ora come ora manca in moltissimi browser concorrenti.

Svelata a maggio nel corso di una conferenza di Microsoft, questa feature permetterà di selezionare una parte del testo presente in una pagina Web aperta ed eseguire una ricerca su Bing al riguardo nella stessa scheda, tramite una barra laterale inedita che appare sul lato destro del browser con tutti i link e le schede di altri siti. Esattamente come su Google Chrome per Android, per esempio: quando si seleziona una parola o una frase in una scheda aperta, infatti, il browser per dispositivi mobili proporrà in fondo al display di cercare quel testo semplicemente con uno swipe-up.

In questo caso, però, quando si evidenzierà la parte del testo d’interesse comparirà un altro pannello di ricerca laterale come potete vedere nell’esempio in calce all’articolo. Inoltre, l'opzione "Cerca nel Web" non viene sostituita o rimossa, il che significa che Microsoft consentirà comunque agli utenti di aprire la parola chiave separatamente in una nuova scheda.

Attualmente chiunque possiede Microsoft Edge versione 87.0.664.5 o successiva potrà utilizzare questa funzionalità, in fase di lancio senza alcun annuncio pubblico. Per questo motivo, se attualmente risulta non disponibile vi basterà attendere qualche giorno.

Tra le tante feature inedite in arrivo c’è anche quella che consente di ottenere coupon sconto per ogni acquisto online, opzione chiamata nelle Impostazioni come “Risparmia tempo e denaro con lo shopping in Microsoft Edge” . O ancora, su Microsoft Edge versione 85 o successive ora sono disponibili le notifiche in background che consentiranno al browser di inviare avvisi dai siti Web e servizi preferiti anche quando il programma non è in esecuzione.