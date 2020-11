Microsoft Edge sta per ricevere la feature Smart Copy: cos'è e come funziona

Microsoft Edge continua a ricevere tante nuove funzionalità ideate per convincere i fedeli utenti di Google Chrome a passare alla concorrenza. Dopo il ritorno della sincronizzazione e del menu della cronologia, già presenti nella versione Legacy, ora su Edge Canary sta per arrivare la feature “Smart Copy”: ecco cos’è, a cosa serve e come si usa.

Come si può capire dal nome stesso, Smart Copy non è altro che una funzione dedicata a rivoluzionare il modo in cui si copiano e incollano testi d’ogni tipo in documenti, e-mail e altro ancora. Come? Permettendo all’utente di copiare una sezione intera della pagina Web d’interesse e incollarla in Microsoft Word, OneNote o altre applicazioni senza perdere la formattazione. Un esempio che mostrano anche i colleghi di Windows Latest nella loro pagina dedicata riguarda una tabella di dati, selezionabile e copiabile integralmente in un altro documento.

Lo stesso procedimento può essere applicato anche su immagini e collegamenti oltre che stringhe di testo, i quali ora potranno essere riportati senza un singolo cambiamento al loro formato o ordine. Smart Copy ora è disponibile in Microsoft Edge Canary per una prima fase di test e dovrebbe essere accessibile utilizzando la scorciatoia da tastiera Ctrl + Maiusc + X.

Tra le tante funzionalità aggiunte di recente c’è anche l’opzione “Risparmia tempo e denaro con lo shopping in Microsoft Edge” che trova automaticamente i prezzi e buoni sconto migliori nel Web per aiutare l’utente negli acquisti online, risparmiando così il più possibile sull’acquisto. O ancora, su Microsoft Edge sta per arrivare l'"Avvio Potenziato" che aprirà una serie di processi all'avvio del computer così da risparmiare tempo e preparare il browser in anticipo.