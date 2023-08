Microsoft Edge ora può anche riformulare i vostri pensieri grazie all'IA

Mentre Bing AI apre le porte a Chrome e Safari, Microsoft Edge resta il browser di riferimento per testare le feature più interessanti dell'intero parco funzionalità dell'Intelligenza Artificiale targata Microsoft.

Una delle più curiose di queste funzionalità riguarda la capacità, da parte dell'IA di Bing, di riformulare frasi e pensieri in modo tale da renderli più chiari o semplicemente diversi rispetto al materiale di riferimento, che potrebbe essere la bozza di un vostro post prima di pubblicarlo sui social.

A identificarla è stato l'appassionati Leopeva64, che l'ha scovata nella più recente build di Edge Canary. Per attivare la feature non dovrete fare altro che selezionare un testo con il cursore del mouse e cliccare sul comando "Rewrite" che appare di conseguenza. A questo punto, dovrebbe apparire un popup con un suggerimento di modifica e la possibilità di affinare ulteriormente il testo tramite un apposito filtro per tono emotivo e lunghezza.

Non è ancora chiaro se e quando questo utile tool farà la sua apparizione nella palette di strumenti messi a disposizione per il grande pubblico sulla build stabile del browser di Microsoft; tuttavia, di recente non sono di certo mancate novità anche sui canali aperti a tutti, tra cui l'utilizzo dell'IA Generativa per creare immagini tramite l'Intelligenza Artificiale della casa di Redmond. Per saperne di più, ecco come usare l'IA di Bing per generare immagini, tra l'altro anche in Italia.