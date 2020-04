Microsoft Edge è già diventato il secondo browser più utilizzato al mondo

Dall'arrivo del rinnovato Microsoft Edge basato su Chromium, la domanda che si fanno in molti è: come avranno reagito gli utenti? Ebbene, a quanto pare, sembra che la risposta sia stata positiva, anche se c'è ancora molta strada da fare per "recuperare" Google Chrome.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ai dati rilasciati da Netmarketshare, il browser dell'azienda di Mountain View detiene il 68,50% del market share, mentre Microsoft Edge si ferma al 7,59%. Google Chrome al momento è molto distante, ma il browser dell'azienda di Redmond è comunque riuscito a superare tutti gli altri concorrenti.

In particolare, il terzo posto è occupato da Mozilla Firefox, che detiene il 7,19% del market share, mentre Internet Explorer arriva al 5,87%. Insomma, sembra proprio che molte persone si stiano trovando bene con Microsoft Edge, che d'altronde è preinstallato su Windows 10, e abbiano deciso di utilizzarlo nel quotidiano, consentendo al browser dell'azienda di Redmond di superare un rivale importante come Firefox.

Probabilmente, una "spinta" è arrivata anche da tutti gli utenti che hanno aggiornato il proprio computer a Windows 10, dato che Microsoft ha terminato il supporto a Windows 7. Tuttavia, "recuperare" Google Chrome è tutta un'altra storia, che probabilmente dovrà essere combattuta per anni.