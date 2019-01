Microsoft Edge segnala il Daily Mail come 'non affidabile' tramite NewsGuard

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa in questa news, Microsoft ha recentemente deciso di collaborare con NewsGuard e di implementare una funzionalità contro le fake news nel suo browser Edge. Ebbene, quest'ultima segnala come fonte "non attendibile" anche il Daily Mail, storico tabloid del Regno Unito che esiste da oltre 120 anni.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal The Guardian, la versione mobile (Android e iOS) di Microsoft Edge ha assegnato un punteggio di una stella su cinque per quanto riguarda l'affidabilità delle notizie e invita l'utente a "procedere con cautela". Tra gli altri siti bollati come "non attendibili", troviamo anche RT, sostenuto dal governo russo. Questo avviene anche se si utilizza l'apposito plugin di NewsGuard per browser desktop. E' importante sottolineare che comunque il messaggio che appare è gestito da NewsGuard e non direttamente da Microsoft, ma in ogni caso secondo molti è una presa di posizione importante da parte della società di Redmond.

Steve Brill, cofondatore di NewsGuard, ha dichiarato quanto segue ai microfoni del The Guardian: "Nella descrizione diciamo chiaramente quante volte abbiamo cercato di metterci in contatto con loro. L'analista che se n'è occupata ha contattato qualcuno al telefono che, non appena ha sentito per cosa stesse chiamando, ha riagganciato. A oggi, ci piacerebbe sapere [...] se vogliano cambiare qualcosa".