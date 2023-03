Microsoft Edge: spunta una nuova barra laterale basata sull'IA

L'implementazione di ChatGPT in Edge da parte di Microsoft non ha subito alcuna battuta di arresto dopo il recente licenziamento di un team di esperti etici sull'IA; anzi, sembra procedere in maniera disinvolta.

A partire dalla giornata di oggi, alcuni utenti partecipanti alla preview di ChatGPT su Edge stanno ricevendo una funzionalità precedentemente relegata ai soli sviluppatori del progetto. Stiamo parlando di una sidebar della chat di Bing che rende l'esperienza di utilizzo dell'IA ancora più intuitiva ed utile.

Questa barra laterale è sempre presente ed accessibile tramite la pressione del grande tasto raffigurante la "B" di Bing che troviamo sopra a destra in ogni pagina web. Questo avviene sia per gli utenti che utilizzano il browser su Windows che su MacOS.

L'implementazione diretta dell'IA su di una delle qualsiasi pagine web che andremo a visitare porta con sé una peculiarità, ovvero il commento in "diretta" dell'intelligenza artificiale su tutto il contenuto della nostra pagina corrente così da rendere veloce se non quasi istantanea la risposta del bot, che potrà fare riassunti, comparazioni oppure aiutarci a scrivere un testo a seconda di cosa legge.

Sembra proprio che, almeno per adesso, Microsoft non si ponga fin troppe domande sui possibili rischi dell'intelligenza artificiali di ChatGPT e prosegua spedita su questa strada.