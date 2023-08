Microsoft Edge, spunta la nuova 'Gamer Mode': stavolta ci siamo?

Tempo fa vi abbiamo raccontato di come Microsoft intendesse rendere Edge il "Browser per Gaming"; tuttavia, le cose non sembrano essere andate esattamente per il verso giusto e a un anno di distanza ancora si sa poco o nulla dei piani dell'azienda di Redmond.

Nonostante ciò, qualcosa inizia a muoversi. A scoprire la novità è stato il solito Leopeva64, noto utente enthusiast e appassionato dell'ecosistema Microsoft che, nel canale Canary del browser web ha individuato una nuova "Gamer Mode", nient'altro che l'ennesimo rebranding della modalità che avrebbe dovuto rendere Edge il punto di riferimento per il gioco, passando per "Edge for Gamers" e "Gaming loadout", poi scartati in corso d'opera.

Non è ancora se e quando questa nuova feature verrà resa pubblica, ma si tratta di una corposa serie di utilità che puntano a rendere più semplice il controllo delle proprie app e funzionalità preferite per il gioco, a partire dagli add-on nello store di Edge e dai collegamenti rapidi a Twitch e a Discord.

Si potranno scegliere anche diversi temi e stili per la propria bacheca da gaming, tra cui alcuni messi a punto con l'aiuto di alcuni produttori come quelli di Halo, Minecraft e Forza Horizon 5.

In attesa di scoprire tutte le novità della nuova Gamer Mode di Microsoft Edge, lo sapevate che Bing AI è arrivato ufficialmente anche su Chrome e Safari?